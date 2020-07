6 cosas que hacer alrededor de Charlotte esta semana

Ya sea en persona o de forma virtual, aquí hay 6 eventos divertidos para asistir esta semana alrededor Charlotte. Recuerde usar mascarilla y practicar el distanciamiento social si va a eventos en persona.

Hound’s Drive-In

Viernes 3 , sábado 4 y domingo 5 de julio a las 8:00 p.m.

, y a las 8:00 p.m. 114 Raven Circle, Kings Mountain

Hound’s Drive-In mostrará Ghostbusters y Deadpool en una pantalla y The Jungle Book y My Spy en la otra. Las películas comienzan cuando baja el sol y puedes traer a tu mascota si no ladra. Ellos tienen un puesto de comida completo y no permiten comida exterior. Los boletos cuestan 20 por auto y puedes comprarlos aquí.

Retro Tuesday

Martes 7 de julio de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Lower Left Brewing Co., 4528 Nations Crossing Drive

Lower Left Brewing Co. tocará selecciones de música de las colecciones de vinilo de su personal y alientan a los clientes a traer sus propios juegos de mesa para jugar.

1 Pizza Night

Martes 7 de julio de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Cavendish Brewing Company, 207 N Chester St, Gastonia

Cavendish Brewing Company ofrece una pizza artesanal diferente a $1 por porción. ¡Ven a disfrutar de una buena cena barata!

Película en Charlotte Motor Speedway

Miércoles 8 de julio de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Charlotte Motor Speedway, 5555 Concord Pkwy S, Concord

El Charlotte Motor Speedway mostrará La vida secreta de las mascotas. Las películas se mostrarán en la pantalla HDTV de 16,000 pies cuadrados y las familias pueden escuchar a través de su radio FM. Compre sus boletos en línea aquí. Los boletos cuestan 30 por auto.

Afro-Brazilian Dance Workshop

Viernes julio 10 de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. La clase se ofrecerá a través de Zoom, regístrese aquí

Dirigida por la profesora de baile internacional Tamara Williams, esta clase de baile dará historia y contexto cultural además de elementos fundamentales del baile afrobrasileño.

McDowell Nature Preserve

Lunes a sabado, de 9:00 p.m. a 5:00 p.m. y domingo de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

15222 South York Rd, Charlotte

McDowell Nature Preserve tiene más de 7 millas de senderos, 119 especies de aves, 21 especies de mamíferos, 21 especies de reptiles y 14 especies de anfibios. Los perros son bienvenidos, pero deben permanecer con una correa de 6 pies o menos en todo momento. Las bicicletas están restringidas a caminos pavimentados dentro de la reserva.

