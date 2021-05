622 informes de aumento de los precios de la gasolina enviados al fiscal general de Carolina del Norte

La Oficina del Fiscal General de Carolina del Norte informó el 13 de mayo que habían recibido 622 quejas de aumento excesivo del precio de la gasolina mientras los conductores de todo el estado luchan por encontrar gasolina.

“Vamos a investigar cada uno,” dijo el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein.

El 11 de mayo, la oficina de Stein había recibido 39 quejas de precios excesivos como consecuencia del ciberataque a un importante proveedor de combustible de la costa este.

Solo 24 horas después, el 12 de mayo, ese número llegó a casi 400.

Stein dijo que muchas de las quejas de aumento de precios que están recibiendo son el resultado de que los conductores malinterpretan los letreros en las estaciones de servicio que dicen “$9.99.” Dijo que los conductores piensan que ese es el precio de la gasolina en la estación cuando no lo es.

“Lo que los vendedores están tratando de hacer es indicarle a la gente: ‘No se detenga, me he quedado sin gasolina,’” dijo Stein. “Si esa es la situación, no es un aumento de precios.”

Aumento de los precios de la gasolina

El aumento excesivo de precios, o cobrar precios excesivamente altos, es ilegal durante un estado de emergencia en Carolina del Norte.

Gobernador Roy Cooper declaró el estado de emergencia el 10 de mayo, luego de que un ataque cibernético al Oleoducto Colonial amenazara la cadena de suministro. Esto ha dado lugar a largas filas en las estaciones de servicio de todo Carolina del Norte.

Stein ha retirado a sus abogados y especialistas en protección al consumidor de otras tareas para que puedan concentrarse en las quejas de aumento excesivo del precio de la gasolina.

Si se lo encuentra culpable de aumento excesivo de precios, el vendedor podría tener que pagar $5,000 por infracción.

El fiscal general está pidiendo a los conductores que informen a su oficina sobre posibles aumentos de precios. Para hacer una denuncia, llame al 1-877-5-NO-SCAM o presente una queja en línea aquí.

