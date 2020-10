68-casos-de-covid-19-y-dos-muertes-relacionadas-con-una-iglesia-de-charlotte

Más casos de coronavirus y al menos dos fallecidos están relacionados con un evento de la iglesia en Charlotte, con el número total de infecciones COVID-19 aumentando a 68 a partir del miércoles 21 de octubre.

Los casos están relacionados con la United House of Prayer for All (Casa Unida de Oración para Todos) en Beatties Ford Rd, que reportó por primera vez 9 casos el sábado y al menos 50 el martes.

El brote de COVID-19 en la iglesia es el brote más grande que se reporta públicamente por la Salud Pública del Condado de Mecklenburg.

Casa de ancianos informa de un brote de COVID-19 como resultado de los eventos en la iglesia

Al menos seis personas que viven en Madison Saints Paradise Independent Living que asistieron a eventos en la iglesia ahora han confirmado casos de COVID-19, según el condado.

Una de las personas que ha muerto fue conectada a ese grupo en Madison Saints Paradise Independent Living.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) un total de 76 grupos de coronavirus que resultaron en 1,040 casos de COVID-19 han sido relacionados con reuniones religiosas en el estado.

Los funcionarios instan a los asistentes a tomar la prueba COVID-19

Los funcionarios han instado a todos los que asistieron a eventos en la iglesia del 4 al 11 de octubre a que se hagan pruebas y supervisen los síntomas y dijeron que la iglesia no ha estado “interesada” en ofrecer pruebas en el sitio.

“Realmente queremos asegurarnos de que nuestra comunidad esté consciente de que ciertamente había personas que eran infecciosas en esos eventos”, dijo el Director Adjunto de Salud Raynard Washington.

“Queremos que la gente haga lo correcto y que se haga la prueba y la cuarentena, aísle y siga nuestras instrucciones”, agregó.

Los funcionarios de salud del condado están organizando un evento de pruebas desde auto sin costo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. el jueves 22 de octubre y el viernes 24 de octubre en 2845 Beatties Ford Road, que está cerca de la iglesia.