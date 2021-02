Si después de un tiempo crees que estás en la friendzone pero quieres salir de allí y conquistar su corazón, entonces ármate de valor y ve por ello.

La friendzone se define por una situación como esta:

A un chico le gusta una chica, se hacen muy buenos amigos y empiezan a salir, cuando el hombre siente que es momento de llevar las cosas un poco más lejos él le pregunta a ella sobre una posible relación pero ella no busca eso por el momento con esa persona ya que solo lo ve como un amigo. En ese momento el enamorado ha entrado en la zona de amistad .

Pero no te desanimes, si estás en ese hoyo oscuro tal vez tengas forma de salir.

Si quieres intentar ser más que su amigo entonces sigue estos pasos. Pero ¡cuidado que todo tiene un tiempo!. Si estas tácticas no surten efecto rápidamente, no creas que podrás salir de la friendzone.

1. Deja que te extrañe y necesite.

Cuando estás muy enganchado es normal que quieras estar en cada segundo de su vida. Esto hace que para ella sea normal tenerte. Pero ¿qué pasaría si un día cree que puede perderte?. Esta es una forma ideal de hacerle saber lo muy importante e imprescindible que eres en su vida

2. Cambia tu look.

Nada mejor para probar algo más que un cambio de imagen. Modificar la forma de vestirte, hacerte un nuevo corte de cabello o llevar la barba pueden hacer que ella te vea con otros ojos.

3. Dale un poco de su medicina.

Coquetea con una chica cuando estás con ella. Con esto podrás saber si ella se pone celosa o si en definitiva se alegra de que tengas alguien en quien concentrarte.

4. No le des exclusividad.

Salir con otros amigos será sano para ambos. Aparte de hacerle saber a ella que no es la única en tu vida, te permitirá amar desde una perspectiva sana. Después de todo convertirse en una persona tóxica no será bueno para ninguno.