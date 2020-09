Charlotte tiene la hospitalidad sureña, un clima encantador, un ambiente de pueblo pequeño y acceso a la belleza natural.

Puedes disfrutar de la belleza al aire libre durante el día y apreciar las grandes actuaciones por la noche.

Aquí hay 8 razones para visitar esta bella ciudad de Carolina del Norte.

Lake Norman

Ubicado a menos de 20 millas de Uptown Charlotte, Lake Norman es el lugar para divertirse bajo el sol. Hay muchos eventos culturales y comunitarios, y otras actividades que llenarán tu calendario para crear un viaje que recordaras.

Spectrum Center

Spectrum Center está ubicado en el corazón de Uptown Charlotte, Carolina del Norte. Puedes asistir a eventos en Spectrum Center durante su viaje a Charlotte. Tambien, podras experimentar la aclamada escena teatral y los animados festivales en esta vibrante área.

Bank of America Stadium

El estadio Bank of America está ubicado en Uptown Charlotte pero aunque fue diseñado específicamente para el fútbol, tambien puedes disfrutar muchos eventos como conciertos en vivo.

Charlotte Convention Center

Charlotte Convention Center está ubicado en downtown Charlotte, donde puedes disfrutar de reuniones, convenciones o eventos deportivos. También cuenta con grandes salones de baile y áreas de comedor.

The University of North Carolina at Charlotte

La Universidad de Carolina del Norte en Charlotte es una de las mejores universidades de Charlotte. Durante tu visita, puedes explorar el campus, experimentar la aclamada escena teatral que tiene la escuela o asistir a un evento deportivo.

Charlotte Motor Speedway

Charlotte Motor Speedway es una de las atracciones más conocidas para visitar durante tu viaje a Concord. Puedes asistir a muchos eventos cual incluye eventos deportivos.

Concord Mills

Concord Mills es un centro comercial ubicado en Concord, Carolina del Norte. Tiene más de 200 tiendas y muchas excelentes opciones gastronómicas y de entretenimiento familiar.

El centro comercial también incluye un acuario interior con más de 5,000 criaturas marinas y más de 20 exhibiciones espectaculares de diversa vida marina.

NASCAR Hall of Fame

El Salón de la Fama de NASCAR es más que un museo, es un santuario a la historia, herencia y futuro de NASCAR y el deporte de motor. Está diseñado para educar y entretener a los fanáticos y no fanáticos de las carreras por igual e incluye artefactos, exhibiciones prácticas, un teatro de vanguardia, Salón de Honor y mucho más.