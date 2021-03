80 bolsas de basura fueron recogidas por voluntarios en Carolina del Norte

La basura en las calles es un problema recurrente en algunas zonas de Carolina del Norte.

Y más aún desde que se desató la pandemia de coronavirus.

Es por ello que el sábado 13 de marzo por la mañana, equipos de voluntarios locales recogieron hasta 80 bolsas de basura en un basurero de Wilson Road, secciones de Old Hendersonville Highway y otras carreteras.

Se trató de un grupo compuestos por más de 40 personas dispuestas a ayudar.

Los miembros de los clubes Brevard Rotary y Pisgah Rotary fueron quienes organizaron el movimiento.

Lo hicieron junto a la Asociación de propietarios de Deer Lake, la Asociación de propietarios de Glen Cannon y la Asociación de propietarios de Deer Lake.

Así como ’Through the Trees’ y el Unitarian Universalist of Transylvania County.

Se encargaron de recoger la acumulación de un año de desechos arrojados por vehículos que pasan por esos caminos.

Un televisor de pantalla plana, una llanta, un sofá e incluso una serpiente, fueron algunos de los artículos encontrados durante la recogida.

El esfuerzo comunitario comenzó cuando Luanne Allgood notó que la basura en la carretera empeoraba.

Esto, como resultado de que el COVID-19 evitaba que los reclusos del Centro de Detención del Condado de Transilvania pudieran salir y realizar sus tareas habituales de limpieza.

Los esfuerzos de Allgood la llevaron al Club Rotario de Brevard, donde conoció a Michael Dexter-Smith, quien había trabajado en proyectos similares.

Inmediatamente supo qué hacer.

“Parecía tener un plan ya elaborado en su cabeza“, dijo Allgood a The Transylvania Times.

Dexter-Smith también había notado la basura, y cuando Allgood lo alcanzó.

Era toda la motivación que necesitaba para poner en marcha un plan.

A medida que se desarrollaron los planes, más personas se unieron, antes del evento del sábado pasado.

Y no conformes, otro barrido de basura está programado para el 24 de abril a lo largo de Rosman Highway.

