El insomnio es esa imposibilidad de conciliar el sueño en las noches o mantenerlo en las madrugadas. Las causas que lo desencadenan son múltiples, pero es necesario aprender a combatir el insomnio debido a que el descanso irregular afecta la actividad diaria.

Una persona que sufre de insomnio es aquella que no logra dormirse en un tiempo de 30 minutos o que duerme menos de 6 horas en la noche.

Preocupaciones, malos hábitos, cansancio extremo, falta de la comodidad y condiciones que permiten un sueño profundo, son algunas de las causas del insomnio. Luego de una mala noche es normal que las personas sientan estrés, irritabilidad, somnolencia al punto de no poder llevar a cabo las tareas por falta de energía y concentración.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Es por ello que la primera tarea en la búsqueda de una solución es aprender a identificar cuáles son los motivos por los que no podemos dormir bien. Luego, probar algunos cambios que ayuden a descansar profunda y adecuadamente.

¿Cómo combatir el insomnio y dormir como un bebé?

Dependiendo de las posibles causas que encuentres en tu problema, estas podrían ser las mejores soluciones:

1. Tener rutinas de sueño.

Tanto irse a la cama como salir de ella deben responder a horarios específicos diariamente. Antes de dormir a los bebés -quienes no saben de horario- las madres recurren a un baño tibio, masaje corporal, alimentación y cambio de ropa. Así mismo funciona a cualquier edad. Por ello, definir una hora de acostarse y establecer rutinas o especie de rituales del sueño ayudan a indicarle al cuerpo y la mente que es hora de descansar.

2. Despejar la mente

Esta es una tarea difícil, mas no imposible. Llevarse a la cama los problemas del día o repasar lo que vivimos no es muy efectivo. Para acostarnos debemos desconectarnos de los hilos que nos conectan con cualquier acontecimiento, sobretodo negativo. Esto, debido a que el sistema nervioso se activa con los pensamientos negativos y evita que podamos dormir, ya que ante una amenaza debemos actuar, no estar aletargados. Cada persona conoce cómo relajarse. Idealmente las rutinas previas ayudan con este aspecto. Leer, rezar, respirar profundamente, practicar mindfulness, pensar en cosas positivas o hasta tomar un té podrían ser la solución en tu caso.

3. Desconectar los aparatos electrónicos

Sin duda esta es una de las razones que más insomnio causa hoy día y la más difícil de controlar. El uso del celular y otros dispositivos antes de dormir no son una alternativa para permitir el descanso. Por el contrario, activan las ondas cerebrales y se nos hace imposible despejar la mente. Ver televisión o conectarnos a las redes sociales tienen dos efectos: el primero es que hacen olvidarnos del tiempo y se nos va la hora ideal de conciliar el sueño. Lo segundo es que la pantalla de la luz brillante le dice al cerebro que es de día y no activa la melotonina, que es la hormona del sueño.

4. Crear un ambiente adecuado

Cuidar la luz, la temperatura y el ruido son elementos esenciales para el descanso. La luz debe ser lo más tenue posible para lo cual las cortinas o persianas son de gran utilidad. En el caso de la temperatura lo ideal es que esté regulada, ya que si tenemos calor nos despertaremos constantemente, pero también ocurrirá con el exceso de frío, interrumpiendo el sueño. Por último, se recomienda el silencio absoluto para relajar el cuerpo y evitar los estímulos exteriores.

5. Escoger una postura para dormir

Aunque nos acostamos de una forma y nos levantamos de otra, la postura con la que iniciamos el sueño determina un alto porcentaje del éxito del sueño dentro de los 30 minutos recomendables. ¿Sabes cuáles son las mejores posturas para dormir?.

6. Evitar los estimulantes

Tomar cafeína, alcohol o hacer deportes activamente justo antes de dormir están contraindicados. En cualquiera de los casos debe haber una distancia de unas dos a tres horas antes de dormir. El ejercicio regular durante horas más tempranas del día aseguran una mayor calidad de sueño en la noche.

7. Eliminar los alimentos ladrones del sueño

Las comidas pesadas y el exceso de líquidos te llevará al baño más veces de las necesarias durante la noche. Conoce la lista de frutas que son capaces de robarte el sueño, así como de las cenas prohibidas.

8. Asociar mentalmente cama y sueño

Las personas que suelen hacer actividades diarias en la cama durante el día no pueden tener una relación cama-sueño. Por ello, es importante no utilizar el dormitorio como lugar de trabajo u otra actividad que no esté relacionada con el descanso.

9. No forzar el sueño.

Inducir el sueño mantiene la actividad del cerebro y crea ansiedad, lo que evita que logres dormirte. Para dormir crea un ambiente plácido como indicamos anteriormente, en lugar de obligarte a quedarte dormido.

Cuéntanos cuál de estos consejos para combatir el insomnio funcionaron en ti.