Las empresas farmacéuticas continúan trabajando a marchas forzadas para tener el mayor número de vacunas disponibles, se necesitan millones para que la Pandemia del COVID-19 no tenga más víctimas.

El COVID-19 ha dejado al menos 2.8 millones de lamentables muertes en el mundo, un número que no se esperaba y que podría incrementarse por la gran cantidad de gente que hay en este planeta.

Johnson & Johnson desechará 15 millones de vacunas contras el COVID-19 por un error de fabricación

Un error en el proceso de producción de alguna farmacéutica podría costar innumerables vidas, es por eso que se rigen bajo estrictos controles, esto, para realizar de la manera más precisa cada dosis.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Sin embargo, siempre hay errores, como el que cometió Johnson & Johnson (J&J), empresa que retrasará el envío de dosis de su vacuna contra el COVID-19 a las autoridades de Estados Unidos, después de un error ocurrido en una planta de producción de Baltimore.

¿Cuál fue el error que cometió la empresa farmaceútica en la vacuna del COVID-19?

El error radica en que se mezclaron componentes de dos vacunas diferentes, informó el diario The New York Times, por lo que no se podrá hacer uso de ninguna dosis.

Este error ocurrió hace unos quince días, cuando ingredientes de la vacuna de J&J y de AstraZeneca se mezclaron, y alrededor de 15 millones de dosis habrían sido afectadas.

Dos empresa utilizan un mismo espacio

Recordemos que tanto J&J como la farmacéutica AstaZeneca utilizan a la misma empresa para crear sus dosis, destinadas a combatir covid-19.

Paralelamente, J&J ha decidido reforzar la supervisión de Emergent BioSolution, para evitar futuros problemas de calidad en la producción.

Este aplazamiento no afecta a las dosis que actualmente se están utilizando en Estados Unidos, ya que han sido producidas en Holanda, donde las líneas de producción cuentan con la aprobación de las autoridades reguladoras en Estados Unidos.