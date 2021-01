¿Aaron Rodgers continuará como QB de los Green Bay Packers?

Luego de que los Green Bay Packers cayeran en la Final de la Conferencia Nacional ante los Tampa Bay Buccaneers, el QB Aaron Rodgers lucía como nunca antes. Decepcionado y con un semblante poco satisfecho a pesar de una gran temporada.

Sin duda, Aaron Rodgers estaba dolido por perder una oportunidad de ir a segundo Super Bowl, por lo que al final del partido respondió al cuestionamiento de si continuaría su carrera con los Green Bay Packers y puso en un hilo que esto sucediera.

De esta forma, las alarmas se encendieron en Green Bay, los fans comenzaron a cuestionar el trabajo del equipo y a presionar a la directiva para que hiciera todo lo posible para que el QB se quedara en casa.

Ya con la mente fría, Aaron Rodgers finalmente reveló qué piensa de su futuro y hay grandes noticias para los fans de los Packers, ya que no piensa dejar al equipo y continuará con el equipo de Wisconsin la siguiente temporada.

“No siento que dijera algo diferente a mis declaraciones anteriores. Mi futuro no necesariamente está en mis manos, pero después de la temporada que tuve, con la oportunidad de ser MVP y una buena racha, no creo que haya razones para no volver“, comentó Rodgers en The Pat McAfee Show.