Las películas de Superhéroes y Villanos continúan siendo un enorme negocio para las productoras, es por eso que empresas como Sony están dispuestas a arriesgarse para filmar nuevos títulos.

Recordemos que Spider-Man es parte de Sony y Marvel Studios, pero eso no ha impedido los planes de la casa productora para llevar a algunos de los enemigos más peligrosos de Spider-Man a la pantalla grande.

No sólo explotarán la imagen de Venom y Carnage

Primero fue Venom, también será Carnage en la segunda parte de la película del simbionte y ahora, Kraven The Hunter se unirá a esta lista para tener su propia película.

Kraven The Hunter es un famoso cazador, uno de los más peligrosos archirrivales de Peter Parker y Spider-Man en los cómics, es por eso que esperan sea todo un éxito cuando se estrene el título.

¡Confirmado! Aaron Taylor-Johnson será el protagonista de ‘Kraven The Hunter’

Para el filme de Kraven The Hunter, se confirmó a Aaron Taylor-Johnson como el encargado de interpretar al personaje y veremos a otro villano cobrar popularidad entre las nuevas generaciones con este filme.

Según The Hollywood Reporter, Aaron Taylor-Johnson está confirmado para tomar el papel del temido cazador de Marvel, además, el actor no es ajeno a estos papeles, ya que apareció en el universo cinematográfico de Marvel donde interpretó a Pietro Maximoff/Quicksilver en Avengers: Age Of Ultron.

Por otra parte, también protagonizó Kick-Ass en 2010 para Lionsgate y tuvo una aparición secundaria recientemente en Tenet de Christopher Nolan.

¿Cuándo se estrenará el filme Kraven The Hunter?

Las fuentes indican que la actuación de Aaron en esta cinta fue la que convenció a los ejecutivos del estudio para darle el papel principal de Kraven con un contrato que abarcará varias películas.

Otra de las cosas que señala el contrato es que el personaje podrá aparecer en otras películas fuera de su franquicia en solitario.

Kraven, The Hunter está confirmada para estrenarse el 13 de enero de 2023 y contará con la dirección de J.C. Chandor a partir de un guión de Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk.