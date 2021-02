Los legisladores de Tennessee presentaron un proyecto de ley que permitiría a un padre biológico; evitar que una mujer que está embarazada de su hijo por nacer reciba un aborto.

El proyecto de ley es patrocinado por el senador Mark Pody, R-Lebanon y el representante Jerry Sexton, R-Bean Station.

El proyecto, presentado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Tennessee la semana pasada, le daría a un hombre que dejó embarazada a una mujer el poder de veto sobre un aborto al solicitar a un tribunal una orden judicial contra el procedimiento.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Una persona puede solicitar a un tribunal con jurisdicción sobre asuntos de relaciones domésticas, que solicite una orden judicial que prohíba a una mujer que está embarazada del feto de la persona obtener un aborto”, dice el proyecto de ley del Senado.

¿Cómo funcionaría?

Según el proyecto de ley, un juez podría otorgar la petición siempre que el peticionario demuestre que es el padre biológico de un niño por nacer y existe una “posibilidad razonable” de que la mujer busque un aborto. Si la mujer reconoce la paternidad del peticionario, no se requeriría evidencia de ADN, dijo Pody.

Dependería del juez decidir en última instancia si hay suficiente evidencia para establecer la paternidad de uno, dijo Pody.

En el caso de parejas no casadas, el padre tendría que establecer voluntariamente su paternidad, pero puede hacerlo sin el consentimiento de la mujer. Una vez que se establece la paternidad, el padre tendría la capacidad de negar un aborto.

Un hombre que establece voluntariamente la paternidad debe ser responsable de la manutención de los hijos y cumplir con otras obligaciones parentales, dijo Pody, y no podrá rescindir o impugnar el reconocimiento de paternidad después.

“No puede darse la vuelta bajo ninguna circunstancia y decir: ‘Me equivoqué y no es mío‘”, dijo.

El proyecto de ley tampoco hace excepciones por violación o incesto

Si la mujer violara la orden judicial y se sometiera a un aborto, “el tribunal puede declarar al demandado por desacato civil o criminal y castigar al demandado de conformidad con la ley“.

Si se aprueba, la ley entrará en vigor el 1ro de julio.

“El padre debería tener derecho a decir qué le sucederá a ese niño”

Pody dijo el 17 de febrero que presentó su proyecto de ley, después de que un residente de Tennessee expresó su preocupación de que los padres no tienen voz sobre el aborto bajo la ley actual. Dijo que su proyecto de ley garantizaría el derecho de los padres a tomar una decisión sobre el feto.

“Creo que un padre debería tener derecho a decir qué le sucederá a ese niño“, dijo Pody. “Y si alguien va a matar a ese niño, debería poder decir: ‘No, no quiero que maten a ese niño. Quiero poder criar a ese niño y amarlo‘”.

Ley ha generado críticas

Pero el lenguaje del proyecto de ley ha generado críticas de grupos de derechos al aborto como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Tennessee y la sección de Planned Parenthood del estado.

“Esta legislación inconstitucional demuestra la mentalidad condescendiente que subyace a este proyecto de ley: que los hombres deben controlar los cuerpos de las mujeres“, dijo la directora ejecutiva de la ACLU de Tennessee, Hedy Weinberg, en un comunicado.

“Las mujeres no son bienes muebles y este proyecto de ley debe detenerse“, agregó.

Francie Hunt, directora ejecutiva de Tennessee Advocates for Planned Parenthood, calificó el proyecto de ley como “insultante” en un comunicado de 17 de febrero. Criticó las prioridades legislativas de los legisladores estatales como “fuera de sintonía con las terribles necesidades” de los habitantes de Tennessee en medio de una pandemia.

“Una persona embarazada debe tener el máximo control sobre su cuerpo y su embarazo“, dijo en un comunicado. “La legislatura debe dejar de intentar distraer al público de sus fallas de liderazgo con restricciones cada vez más estigmatizantes al aborto”.

Ley podrá ser peligrosa

Weinberg dijo que la legislación podría tener consecuencias “peligrosas“.

“Este proyecto de ley extremo y peligroso incluso permitiría que un violador impidiera que su víctima interrumpiera un embarazo“, dijo en el comunicado.

Hunt comparte la misma preocupación que Weinberg.

“Nadie debería tener el poder de tomar decisiones de atención médica en nombre de otra persona, ni un juez, ni un socio, y ciertamente no un violador, independientemente de la paternidad”, dijo.

Pero Pody dijo que no cree que los violadores se presenten voluntariamente ante la corte y reconozcan su paternidad para detener un aborto.

“Si alguien se acerca y dice: ‘Sí, la violé y soy el padre’, debe ir a la cárcel de inmediato“, dijo. “Simplemente no creo que alguien vaya a entrar y diga: ‘Cometí este crimen, soy culpable de este crimen. Méteme en la cárcel‘”.

Restricciones al aborto en Tennessee

Las mujeres que buscan un aborto todavía pueden hacerlo según la ley actual.

La ley aprobada el verano pasado prohibiría los abortos después de la detección de latidos cardíacos fetales, que pueden ser tan pronto como seis semanas.

Hay una excepción para las mujeres cuyas vidas están en peligro, pero no hace ninguna excepción para la violación o el incesto. Se consideraría un delito mayor de Clase C que cualquier médico practicara un aborto en esos casos.