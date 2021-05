Aborto en Texas será ilegal después de las seis semanas

El aborto será ilegal en Texas después de las seis semanas, luego de que el proyecto fuera aprobado por la Legislatura.

Distintos medios señalan que tras esta propuesta, es probable que muchas mujeres no se den cuenta de que estén embarazadas antes de las seis semanas.

Abbott ha mostrado su apoyo durante todo el proceso del proyecto de ley y ha respaldado la iniciativa.

The Texas Legislature PASSES the heartbeat bill.



It’s now on its way to my desk for signing.



Thank you to @SenBryanHughes & Rep. @ShelbySlawson for your leadership on this issue. #txlege pic.twitter.com/ZmJvoqJqXB