Cada semana, Atrium Health ofrece pruebas en o alrededor del área de Charlotte. Los sitios de prueba están diseñados para acomodar los horarios de los trabajadores esenciales, garantizar que la capacidad de pago no detenga a quienes necesitan ser examinados y evaluados, y no requieren una cita o referencia para venir.

Es seguro para los indocumentados

Cuando las personas llegan al sitio de prueba, lo primero que van a ver es una señal que les recuerda que no compartimos documentos con las autoridades, dijo Kinneil Coltman, Vicepresidente sénior y directora de asuntos comunitarios y externos en Atrium Health. Es muy importante que nuestros sitios de prueba sean espacios muy seguros.

Recursos para los enfermos

Hay traductores en cada sitio, así como trabajadores sociales para atender cualquier necesidad, como la falta de acceso a suministros de limpieza y problemas para comprar alimentos y medicamentos, dijo Coltman.

También es muy importante para aquellos que dan positivo con COVID-19, decir si pueden aislarse de forma segura de su hogar o no. Si hay otras personas en su hogar con las que no pueden evitar estar en contacto, entonces Atrium Health podrá conseguirles una habitación de hotel gratis.

Vemos familias enteras que dan positivo y no todas al mismo tiempo porque no son distanciamientos sociales dentro de la casa, dijo Coltman. Cuando preguntamos a las personas si pueden aislarse si dan positivo, no solo significa aislarse del mundo exterior, sino que si pueden aislarse de su propia familia.

Habrá sitios de prueba en los siguientes lugares esta semana: Miércoles 17 de junio Dirección Steele Creek AME Zion, 1500 Shopton Road Charlotte, NC 28217 Hora De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Jueves 18 de junio Dirección The Park Church Independence, 800 Briar Creek Road Charlotte, NC 28205 Hora De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Viernes 19 de junio Dirección Atrium Health NorthPark, 251 Eastway Drive Charlotte, NC 28213 Hora De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

