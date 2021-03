Abren vacunas COVID-19 para el Grupo 4 en Carolina del Norte

El gobernador Roy Cooper anunció el jueves 11 de marzo que, a partir del miércoles 17 de marzo, más habitantes bajo el Grupo 4 de Carolina del Norte serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 .

La expansión incluye a algunas personas bajo el Grupo 4 del plan de vacunación estatal, incluyendo personas con afecciones médicas que las ponen en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID-19.

“Este traslado al grupo cuatro es una buena noticia. Y es posible, debido al trabajo incansable de nuestros funcionarios de salud estatales, proveedores de vacunas, socios federales, nuestra Guardia Nacional de Carolina del Norte y el manejo de emergencias, y muchos otros. Quiero que sepan que su trabajo está haciendo la diferencia”, dijo Cooper el jueves 11 de marzo.

Cooper previamente dijo que este grupo podría recibir sus vacunas hacia finales de mes, pero con la adición de una tercera vacuna en el mercado, el grupo fue avanzado una semana.

El estado dice que el Grupo 4 que actualmente puede recibir la vacuna incluye:

Cualquier persona de 16 a 64 años de edad con condiciones médicas de alto riesgo que aumentan el riesgo de enfermedad grave de COVID-19 como cáncer , COPD , afecciones cardíacas graves, enfermedad de células falciformes , diabetes tipo 2, entre otros.

Cualquier persona que está encarcelada o vive en otros entornos de vida de grupo cercano que aún no está vacunado debido a la edad, condición médica o función del trabajo.

Este grupo también incluye a los fumadores actuales y a algunos ex fumadores.

La fase posterior del Grupo 4, que incluye a los trabajadores esenciales que aún no han sido vacunados, será elegible el miércoles 7 de abril.

Los CDC definen el Grupo 4 como trabajadores en:

Transporte y logística

Aguas residuales

Servicios de alimentos

Refugios y vivienda (por ejemplo, construcción)

Finanzas (por ejemplo, cajeros bancarios)

Tecnología de la información y comunicaciones,

Luz o energía

Legales

Medios de comunicación

Seguridad pública (por ejemplo, ingenieros)

Salud pública

El Grupo 5 abrirá la elegibilidad a todos los habitantes de Carolina del Norte, pero la fecha todavía es desconocida.

Para conocer más sobre los grupos bajo el plan de vacunaciones estatal, visite Find My Vaccine Group. Para encontrar información sobre clínicas de vacunaciones contra el COVID-19 cercana, visite My Spot My Shot.