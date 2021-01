abuelitas-latinas-entre-las-primera-en-recibir-vacuna-contra-el-covid-19-en-nueva-etapa

En Charlotte se reportaron los primeros adultos mayores en recibir la vacuna contra el COVID-19 la mañana del martes 5 de enero, cuando Carolina del Norte pasó al Grupo 1 de la Fase 1B del plan estatal de vacunación.

Atrium Health es el primer sistema de salud de la región en comenzar a proporcionar vacunas masivas a un grupo de pacientes de al menos 75 años de edad, siguiendo la guía del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ( NCDHHS , por sus siglas en inglés).

Dos mujeres latinas fueron de las primeras en ser vacunadas en el Carolinas Medical Center cerca del centro de Charlotte por la mañana. Describieron el proceso como bien organizado y rápido, un alivio para ellas que habían estado esperando ansiosamente la vacuna.

“Estaba tan feliz porque esperé tanto por la vacuna. Yo pensaba todos los días, ‘¿cuándo será?’ Y realmente, llegó más pronto de lo que yo me imaginaba,” dijo a La Noticia Nohora Bejarano, de 80 años.

Por su parte Alicia Rivera, venezolana de 90 años, dijo que ha estado esperando la vacuna desde que contrajo COVID-19 hace seis meses. Aunque la enfermedad no fue muy dura para ella, COVID-19 es algo que ha estado tratando de evitar desde entonces.

“Tenemos que poner fin a la pandemia. Tenemos que cuidar a todo el mundo. Sí, lavo mis manos y me pongo la mascarilla pero esto es algo que necesita un fin”, dijo Rivera.

Según las autoridades de salud, obtener una vacuna contra el COVID-19 puede ayudar a proteger a las personas, ya que crea una respuesta de anticuerpos en el organismo sin tener que enfermarse con el virus.

Los expertos dicen que más del 70 % de la población tendría que ser vacunada para alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”, es decir, si suficientes personas se vacunan, toda una comunidad puede estar libre del virus, sin embargo algunos temen el proceso de vacunación.

“Yo nunca tuve dudas en vacunarme, pero mis amigas, más viejas que yo, me dijeron que no quieren la vacuna por miedo. Estaban preocupados por los efectos secundarios. Yo dije, ‘Estoy lista. Soy la primera’. ¿Qué, espero seguir encerrada en los días que me quedan? No, yo soy de andar en la calle, y de viajar. Confío en la vacuna, y más porque es en Estados Unidos,” dijo Bejarano, quien es originaria de Colombia.

A medida que Atrium Health continúa administrando la vacuna a los trabajadores sanitarios que emplea, después tendrá la capacidad de ofrecerla al público, como una oportunidad para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, poner fin a la pandemia y devolver las tasas de capacidad hospitalaria a la normalidad.

En las tres semanas desde que las vacunaciones empezaron, unas 10,750 personas en la región de Charlotte han sido vacunadas. Además, a partir del lunes 4 de enero, algunos trabajadores sanitarios han comenzado a recibir su segunda y última dosis para ser completamente inoculados, según Atrium Health.

“Es lo más fácil del mundo. El proceso es tan rápido y los sitios están bien organizados”, dijo Rivera.

“Mientras menos gente ande afuera con el coronavirus, menos casos habrá hasta que termine. No va ser mañana, pero digo dentro de un año espero que esta pandemia termine”, comentó Bejarano.

¿Cómo hacer una cita de vacunación?

Quienes tienen 75 años de edad o más, pueden programar su cita de vacunación a través de una cuenta existente de MyAtriumHealth. Aquellos que no tienen una cuenta pueden crear una o programar una cita de vacunación por teléfono al 800-821-1535.