Abuelito de 91 años sufre fraude telefónico y pierde todos sus ahorros

Un abuelito de 91 años fue víctima de un fraude telefónico. Le robaron más de 300 mil pesos.

En Mexico han aumentado las extorsiones telefónicas por lo que se ha alertado a la población para que tengan cuidado. Las extorsiones suelen hacerse mediante llamadas de supuestos empleados de banco. Son ellos quienes piden corroborar los datos del cuentahabiente y con engaños obtienen la contraseña. Este método es llamado spoofing.

En lugar de hacer tendencia a Vicente Fernández, Pedrito Sola, Bárbara de Regil y demás… el que debería estar en el foco es Don Roberto, que hizo un esfuerzo para denunciar un fraude.pic.twitter.com/l4F2AW4joW — Juanpa Quijano (@JuanpaQuijanof) October 28, 2020

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

A Don Roberto le robaron más de 300 mil pesos en un fraude telefónico

El caso de Don Roberto se ha hecho viral en redes sociales. El abuelito de 91 años contó su experiencia en redes sociales de El Universal. Hace dos meses fue víctima de spoofing y le fue extraído dinero de su cuenta. Después de hablar con su banco, le dijeron que le iban a regresar el dinero, pero esto no ha sucedido. Razón por la cual quiso advertir para que esto no le pase a otros.

“Soy Roberto y les vengo a comunicar que tuve un robo en el banco ScotiaBank hace dos meses. Me robaron 355 mil pesos de mi cuenta que yo tenía. Decían que en dos meses me lo iban a regresar y no me regresaron nada, entonces se los comunicó para que tengan cuidado”, advirtió Don Roberto en el video.

Don Roberto comentó en la entrevista con El Universal que proporcionó a los ladrones sus datos bancarios porque estas personas ya contaban con datos de suma relevancia como el número de usuario y contraseña.

El abuelito no pierde las esperanzas de recuperar sus ahorros

Al creer que se trataba de personas del banco, el abuelito colaboró con ellos y fue de esta manera cómo le sustrajeron los 355 mil pesos de sus ahorros. Después de lo sucedido Don Roberto asistió a la sucursal del banco para solucionar el problema.

En primera instancia personal del banco le dijeron que era posible recuperar su dinero. Pero cuando el abuelito les relató que se trataba de un fraude y que él proporcionó datos privados, el banco se deslindó de lo sucedido. Aún a dos meses de los hechos, Don Roberto no pierde las esperanzas de recuperar sus ahorros.