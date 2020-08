Abuelos regresan a clases en México, gracias a la televisión

Los abuelos en México aprovechan las clases que se imparten en la televisión para regresar a clases.

El lunes regresaron a clases más de 25.6 alumnos de la Secretaria de Educación Pública en México. Y los niños no fueron los únicos que tomaron clases mediante la televisión, también lo hicieron los abuelos.

Los maestros en México empezaron a impartir clases a distancia debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno federal dispuso también clases mediante distintos canales de la televisión para quienes no tienen acceso a Internet.

La buena noticia es que no solo los niños han empezado a sentarse frente al televisor a tomar clases, también aquellas personas que por distintas circunstancias vieron truncados sus estudios. Este es el caso de muchos abuelos.

Un regreso a clases diferente

Ahora que la pandemia ha obligado al confinamiento a los adultos mayores por ser una población de alto riesgo, los abuelos buscan maneras productivas de pasar el tiempo.

Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México, en 2018, 18.9% de las personas de 60 años en adelante no sabían leer ni escribir. El nivel de escolaridad promedio de este grupo de población es de 6 años, lo que significa que muchos alcanzaron a concluir solo la primaria.

Las redes se volcaron con comentarios positivos a los abuelos

Muchos nietos e hijos se volcaron en redes sociales con mensajes de apoyo a sus abuelas por tan importante logro.

“Ay no, mi mamita de 76 años solo estudió hasta 6to de primaria y me dice ahorita “hija, fíjate a que hora van a pasar las clases de secundaria por la TV para tomarlas. Hay que aprovechar a ver qué aprendo. Me acaba de dar un super ejemplo…”, comentó una usuaria en twitter.

Su tweet y el de muchos otros se hicieron virales.