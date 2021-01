Un accidente vial entre ocho vehículos dejó tres heridos y bloqueos en la Interestatal 77.

Los conductores deberán tener paciencia debido a los retrasos en algunos carriles de la I-77 en dirección norte, cerca de Rock Hill, debido al choque.

Así lo informaron las autoridades que acudieron a la zona.

El accidente de varios vehículos en la Salida 82 en el condado de York ocurrió antes de las 7 de la mañana de este viernes 15 de enero.

Algunos carriles de la carretera principal desde el condado de York hacia Charlotte y Carolina del Norte permanecen cerrados.

Una alerta de Twitter del Departamento de Transporte de Carolina del Sur lanzó la advertencia.

El Departamento de Bomberos de Rock Hill estableció una zona de aterrizaje en la Interestatal 77 cuando la carretera estaba completamente bloqueada.

TRAFFIC: Accident on I77 North near Ext. 82. All lanes blocked at the moment. Seek alternate route. #Traffic #YCSONews

— YCSO_SC (@YCSO_SC) January 15, 2021