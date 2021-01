‘Acoso es bajarle la blusa, fue accidente’: Vicente Fernández sobre joven a quien tocó el seno

El Charro de Huentitán, Vicente Fernández habló sobre el video que se hizo viral en el que aparece una joven a la que le tocó el seno sin su consentimiento y volvió a desatar polémica.

Fue a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, que el cantante mexicano de 80 años habló por primera vez sobre las imágenes de la joven y de otras dos mujeres en donde aparece tocándoles el seno.

Vicente Fernández recibía a sus fans en el rancho Los 3 Potrillos, donde se tomaban fotos con él.

Aunque Vicente Fernández aceptó que hizo mal al tocar el seno de una joven, generó controversia al señalar que no se dio cuenta y diciendo que no se acordaba de lo que había pasado.

Yo vi la foto y efectivamente, le puse mi mano, primero en el estómago y dije se va a sentir ofendida y subí la mano y cuando la subo toman la foto.

Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma, no sé, no recuerdo, era muchísima gente. Yo sí le ofrezco de todo corazón (una disculpa), no lo hice con intención, si lo hubiera hecho con intención no lo hago ahí, la hubiera llevado a las caballerizas”, señaló Vicente Fernández.