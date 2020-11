Este sábado, partidarios de Donald Trump, inconformes con las elecciones, que salieron a manifestarse a las calles de Washington, se encontraron con activistas del movimiento Black Lives Matter que fueron a hacerles frente.

Las ideologías de ambos grupos chocaron en las calles, donde se pudo apreciar a gente de BLM encarando a partidarios de Donald Trump, así como seguidores del presidente gritándole a manifestantes del movimiento racial.

Los ánimos se calentaron y las cosas comenzaron a salirse de control cuando familias proTrump decidieron pasear por BLM Plaza. Muchos manifestantes iban acompañados de sus hijos, que quedaban expuestos ante posibles enfrentamientos. La policía se ocupaba de mantener a los grupos separados.

Un grupo de Black Lives Matter decidió ahuyentar a partidarios de Trump de forma más agresiva. Situación que no le pareció un sujeto, que se defendió empujando a un hombre del movimiento racial que insultaba con un altavoz. El individuo fue golpeado de inmediato por varios activistas de BLM.

Cuando el sujeto se disponía a marcharse, un integrante de BLM lo noqueó de un golpe por la espalda. El hombre, desvanecido en el piso, comenzó a ser pateado en el piso. Al momento de caer, la victima fue robada por un par de mujeres con las que había forcejeado momentos antes.

El herido fue ayudado a levantarse y fue llevado a que recibiera atención médica. La policía de Washington detuvo a cinco personas involucradas en la golpiza, incluyendo a las mujeres que robaron el celular del sujeto.

The footage of the brutal assault was captured by myself and @FromKalen. We gave the footage to authorities and they arrested the 5 individuals who were responsible for the attack. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/SF8FiboCcg

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 15, 2020