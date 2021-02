Una actriz y bailarina de 22 años denunció al actor Gérard Depardieu por violaciones y agresiones sexuales a las que la sometió en el 2008. Pero no fue hasta diciembre que el francés fue imputado por los cargos aunque carece de medida de seguridad provisional en su contra.

Hasta el momento se mantiene en secreto la identidad de la actriz. Pero se supo que su cercanía con el actor se debió a que ella recibía consejos sobre su carrera de parte de Depardieu.

El 30 de agosto del 2008 comenzó la investigación por parte de la Fiscalía de París. De acuerdo con la acusación los hechos se dieron en el mismo domicilio del actor los días 7 y el 13 de agosto del mismo año. La joven reveló que Depardieu la abusó durante un ensayo informal para una obra de teatro.

Gérard Depardieu se declara inocente

Desde el primer momento el imputado, de 72 años, negó categóricamente las acusaciones. Incluso, el abogado de Depardieu, Hervé Temime, dijo a CNN que “Tengo elementos fuertes para demostrar que no hubo delito” y que el delito fue “lo opuesto” a la personalidad de Depardieu.

El abogado también indicó que en el proceso hay irregularidades. Esto, en vista de que tras meses de investigaciones en junio del 2019 se abandonó el caso por no contener pruebas suficientes. Sin embargo, luego se reabrió en octubre del 2020. Ahora, el sistema judicial trata de determinar si hay indicios para avanzar.

Depardieu es conocido por sus papeles en películas como «Green Card», «The Man in the Iron Mask» y «Life of Pi». También fue nominado a un Oscar en 1991 por su papel principal en «Cyrano de Bergerac».