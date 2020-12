El “Señor de los Anillos” fue un producto que generó millones de dólares en ganancias, no sólo por los filmes sino también por la enorme cantidad de productos que generó el impacto que tuvo la saga en la pantalla grande.

Este filme fue la inspiración a otros proyectos de fantasía posteriores, como Game Of Thrones y es por eso que todo lo que esté relacionado con “El Señor de los Anillos” tendrá importancia en la vida de sus fans y personajes.

Es por esto que los actores Ian McKellen, John Rhys-Davies y Martin Freeman, que dieron vida a los personajes de Gandalf y Gimli en la popular trilogía de ‘El señor de los anillos’ y a un joven Bilbo Baggins en ‘El Hobbit’, se unieron en Project Northmoor.

Este proyecto trata de preservar la vivienda en el número 20 de Northmoor Road, en Oxford, donde J.R.R. Tolkien vivió con su familia y donde escribió la novela de fantasía épica que cambió las vidas y las carreras de todos ellos.

Para ellos, los tres intérpretes grabaron un video, en el que también aparecen el actor Derek Jacobi y la cantante Annie Lennox, para empezar a recaudar fondos con el objetivo de alcanzar la cifra de seis millones de dólares necesaria para restaurar la vivienda y crear un centro literario en honor al escritor.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020