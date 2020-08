Acusan a iglesia de vender “supuesta cura” contra COVID-19

Una iglesia en Estados Unidos es acusada de vender una supuesta cura milagrosa contra COVID-19, según información de BBC Mundo.

El actual líder de la iglesia Genesis II de la Salud y la Sanación, Mark Grenon, de 62 años, fue arrestado recientemente en Colombia por estos hechos. El arresto se llevó a cabo por petición de la justicia estadounidense. A Grenon se le acusa de fabricar, promover y vender una cura fraudulenta contra el COVID-19 y otras enfermedades.

La familia Grenon, supuestamente vendió decenas de miles de botellas de la llamada “Solución Mineral Milagrosa” o MMS (por sus siglas en inglés). Esto según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. La iglesia vendía esta solución como remedio contra todo tipo de dolencias como el autismo, la malaria, el cáncer y ahora el COVID-19.

La “supuesta cura” contra COVID-19, es una solución de clorito de sodio

La solución mineral que vendían en la iglesia Genesis II de la Salud y la Sanación es una solución de clorito de sodio y agua destilada. Tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro son los ingredientes activos de algunos desinfectantes. Entre sus usos industriales está la fabricación de papel.

Advertisement

Estas sustancias se consideran tóxicas para el consumo humano.

Por otro lado, ninguna autoridad sanitaria reconoce posibles efectos benéficos para la salud. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) alertó que puede causar vómitos, diarrea o bajar la tensión sanguínea a niveles peligrosos.

La crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus ha traído una gran oferta de supuestas soluciones milagrosas, muchas de estas, tóxicas para el ser humano.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó el 16 de julio que no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio. No deben usarse por vía oral o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia. Además reveló que la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos.