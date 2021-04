Acusan al Raúl De Molina por acoso en programa de “El Gordo y La Flaca”

El famoso conductor Raúl De Molina, fue acusado por la cantante Virggi López de haberla tocado cuando fue invitada al programa de “El Gordo y La Flaca” hace 15años.

Según contó en el programa “Chisme No Like”, cuando participó en el programa le dijeron que tenía que entrar al famoso “Jacuzzi del Gordo”. Ella aceptó, pero resultó un momento muy incómodo.

Sin embargo, en su momento la cantante no dijo nada, porque sabía que eso podía tenerle consecuencias a su recién iniciada carrera.

Pero la artista venezolana no fue la única que acusó a Raúl De Molina de un tocamiento inapropiado, pues Lucía Méndez también señaló que en una ocasión fue tocada por el “Gordo” en un programa, argumentando que “era una broma” y ofreció disculpas.

“En el momento que me agarró las pompas soy sincera, no hice nada, pero después le dije, ‘¿por qué tan mandado? ¿Qué onda Gordo? Yo no me llevo así’, ‘no, es una broma’, me dijo. Yo me puse muy enojada muy molesta y se me iba a notar… y me dijo ‘ay no, perdóname Lucía, fue una broma'”.