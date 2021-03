Acusan a Armie Hammer de violación: “Me iba a matar”

En enero Armie Hammer se volvió tendencia, luego de ser señalado de canibalismo, en febrero volvió a ser tendencia luego de ser despedido de una película y ahora el actor está de nuevo en la mirada pública, tras ser señalado de violación.

De acuerdo con la víctima, conocida como Effie, tenía 20 años cuando fue violada por el actor de Call Me By Your Name y todo habría sucedido mientras el actor aún se encontraba casado.

Según lo narró Effie, Hammer la violó durante 4 horas y la golpeó repetidamente contra una pared, además de haber llevado a cabo otros actos violentos.

Pensé que me iba a matar”, señaló Effie durante una conferencia de prensa en la que habló con varios periodistas. Durante esas cuatro horas, traté de escapar pero él no me dejó. Luego se fue sin preocuparse por mi bienestar”, dijo Effie.

La abogada de Effie, Gloria Allred, mostró detalles de lo ocurrido a la Policía de Los Ángeles, quienes están investigando al actor.

Podemos confirmar que Armie Hammer es el sospechoso nombrado en una investigación de una presunta agresión sexual”, señaló un oficial al sitio Deadline.

Por su parte, el abogado de Armie Hammer señaló que el actor solo ha tenido relaciones consensuales con sus parejas y que tienen pruebas de ello.

Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con [la acusadora] – y con cualquier otra pareja sexual suya para el caso – han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas”.

La violación cometida por Armie Hammer, de acuerdo con la Policía de Los Ángeles, habría sucedido el 24 de abril del 2017 y habría tenido lugar en Los Ángeles, California.

Asimismo, Effie señaló que Hammer abusó de ella mental y emocionalmente.