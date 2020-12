En una reciente entrevista con Jordi Rosado, el conductor y comediante Adal Ramones contó los detalles sobre su secuestro en 1998.

Uno de los momentos que más marcó la vida del conductor, según lo contó en entrevista con Yordi Rosado, fue su secuestro, cuando se encontraba en uno de los puntos más altos de Otro Rollo.

Adal reveló que escogió a Memo del Bosque para que negociara su liberación por ser alguien cerebral y estratégico.

El artista contó que estuvo una semana secuestrado, donde lo mantuvieron encerrado dentro de un clóset con las muñecas esposadas y encadenado de los pies.

Poco a poco, durante los días, Adal fue notando datos pequeños que después sirvieron para detener a una parte de la banda de secuestradores.

Durante la entrevista, Adal Ramones contó los detalles sobre su secuestro y reveló una respuesta que no se había dado a conocer y es que Emilio Azárraga fue quien pagó el rescate.

Fue Gaby, la exesposa de Adal Ramones quien le contó que Emilio Azcárraga había sido clave para la liberación de Adal:

Cuando voy con Emilio, lo abrazo y le digo, te voy a pagar hasta el último centavo y me dijo cállate no digas nada, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú, no dejes de hacer lo que sabes hacer.