Adam Sandler responde a video de la mesera que lo rechazó de un IHOP en TikTok viral

Hace unos días te contamos del video viral de TikTok en el que una mesera rechazó a Adam Sandler de un IHOP y ahora, casi una semana después, el actor decidió responder y dijo por qué se fue.

Y es que, al menos en TikTok, el video ya cuenta con más de 11.1 millones de reproducciones, por lo que seguramente el actor ya vio el video.

En las imágenes, Sandler, quien iba acompañado de su hija, se retiró del restaurante, luego de que la joven mesera le dijera que había una espera de aproximadamente 30 minutos.

Muchos reconocieron la actitud positiva de Sandler, quien decidió irse del lugar y refirieron que la mesera no lo rechazó, pues solo le indicó el tiempo de espera como a cualquier otro cliente.

Sin embargo, la joven se sintió avergonzada de no reconocer al actor, hasta que vio las cámaras de seguridad.

La joven, llamada Dayanna Rodas dijo que no lo reconoció, porque Sandler llevaba barba, algo que el actor no siempre usa y “la mascarilla no ayudaba”, dijo la joven.

Adam Sandler acudió a Twitter para responder su video viral, de TikTok, siendo “rechazado” de un IHOP.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.