Adamari López se separa de Toni Costa, después de 10 años de relación

La actriz y conductora Adamari López anuncia que se separa de Toni Costa, después de 10 años de relación. La pareja es madre de la pequeña Alaïa de 6 años de edad.

Adamari decidió compartir la noticia con sus seguidores en un corto video que subió a su cuenta de Instagram. La conductora se muestra visiblemente afectada en el video el cual asegura será la única declaración que haga.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni”, inicia el video. “Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mi”.