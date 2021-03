La cantante británica Adele está oficialmente divorciada de su ex marido Simon Konecki, según muestran los documentos judiciales del acuerdo, que se realizó en Los Ángeles. La ganadora del Grammy, llevaba dos años separada del cofundador de una marca de agua.

La cantante compartirá la custodia Angelo, su hijo de 8 años, pero no pagará manutención a su ahora exesposo, según los documentos de divorcio obtenidos el miércoles por The Associated Press.

La pareja se separó en agosto de 2019 y Adele solicitó el divorcio al mes siguiente. Un juez de Los Ángeles formalizó la separación la semana pasada.

Adele conservó su apellido de soltera, Adkins, durante todo su matrimonio.

El acuerdo de divorcio de Adele se hizo de manera amigable

Según los documentos, Adele, de 32 años, y Konecki, de 46, usaron mediadores para redactar de manera cordial los términos de su separación. Ambos prescindieron de sus derechos a manutención, y acordaron compartir la custodia física y legal de su hijo. Los documentos dicen que buscarán resolver cualquier asunto sin ningún pleito legal.

La cantante británica se casó con Konecki, cofundador de la marca ecológica de agua embotellada Life Water, en mayo de 2018, según documentos de la corte. Pero la superestrella se refirió a él como “mi esposo” durante su discurso de aceptación del Grammy en 2017, por lo que ya tenían varios años juntos cuando se casaron.

En 2012, Adele dio a luz al hijo de la pareja en 2012 y luego se casó en secreto Konecki, después de salir durante años.

Un representante de la cantante dijo anteriormente que: “Igual que siempre. la pareja pide privacidad y que no habrá más comentarios”. Actualmente, Adele trabaja en su nuevo material discográfico.

Con información de The Associated Press