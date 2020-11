Adidas lanza tenis inspirados en The Mandalorian

Anticipándose a la llegada de la segunda temporada de la exitosa serie de Disney Plus, The Mandalorian y adidas anunció recientemente el lanzamiento de una colección de sneakers que han surgido inspirados en la mitología y los personajes extraídos de esta saga televisiva del universo de Star Wars.

La selección incluye intervenciones de los clásicos adidas Boost, Superstar, Gazelle y los Top Ten Hi. Además de los sneakers que homenajean a Mando y The Child (también conocido como Baby Yoda), esta nueva línea de adidas recoge elementos icónicos de la primera temporada de la serie. Por ejemplo, los ZX 2K Boost Mudhorn homenajean el icónico enfrentamiento entre Mando y la criatura Mudhorn cuando The Child afianza La Fuerza por primera vez. Esta escena se puede observar en las almohadillas interiores del sneaker, además de mezclar tonalidades en café y detalles en color menta, como una paleta de colores general para esta entrega de Star Wars.

¿Qué es ‘El Mandalorian’?

Mandalore es un planeta del Borde Exterior que ha sido completamente devastado por la guerra continua. Su sociedad está dividida en casas y clanes, que frecuentemente lucharon entre sí por el poder a lo largo de los siglos. Su pueblo belicista también luchó fuera de los límites de Mandalore; sus temibles luchadores ni siquiera tenían miedo de enfrentarse a los Jedi en conflictos antiguos.

Siglos de batalla transformaron la superficie del planeta en un paisaje árido. En el momento de las Guerras Clon, los desiertos interminables están salpicados de ciudades con cúpulas y la mayoría de su población vive en paz en el interior. Los guerreros armados de Mandalore fueron exiliados a la luna de Concordia, presuntamente que se extinguieron con el paso de los años.

Como otra guerra civil terminó poco antes del surgimiento del Imperio, la nueva gobernante, la duquesa Satine Kryze, se centró en mantener al nuevo gobierno mandaloriano fuera del conflicto violento a casi cualquier costo.