Adidas revela adelantos de su colección para San Valentín

Adidas reveló adelantos de su colección para San Valentín. De hecho, ya están disponibles algunas piezas de la línea de calzado en conmemoración al Día del Amor y la Amistad.

Dos increíbles versiones del modelo Adidas Ultra Boost 4.0 DNA fueron reveladas el 18 de enero por la marca.

Las piezas tienen tres corazones hechos a mano con colores auténticos pertenecientes a la silueta Ultraboost.

Los corazones de colores Solar Red, Night Flash y Solar Yellow no son los únicos detalles nuevos de esta línea especial, también incluye plantillas especiales con las leyendas “For you with love, Adidas” (“Para ti con amor, Adidas”) y “With love for you, Adidas” (“Con amor para ti, Adidas”).

Las Adidas Ultra Boost 4.0 DNA están disponibles a partir del 18 de enero en el sitio web de Adidas en México, así como en la aplicación de Adidas para dispositivos móviles.

Así que en este San Valentín, ya hay dos opciones que Adidas ofrece a sus consumidores para dar un regalo romántico o de amistad a esa persona tan especial en el próximo Día del Amor y la Amistad.