Adidas y Pixar celebran 25 años con una colección inspirada en Toy Story

Pixar y Adidas anunciaron este miércoles el lanzamiento de la colección infantil de tenis de Toy Story, inspirados en la icónica película que cumple 25 años de que llegó a los cines del mundo.

La nueva línea, que seguramente enamorará a varios fans, se espera sea lanzada el próximo 1 de octubre. Incluirá a los personajes principales de la exitosa saga, incluidos Woody, Buzz Lightyear, Rex, Hamm y los encantadores Marcianos.

Hog-tie the mailman! The new Adidas collection inspired by Toy Story is available October 1st. #PixarFest pic.twitter.com/ZywKOkqcTa

— Pixar (@Pixar) September 23, 2020