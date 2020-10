El actor escocés Sean Connery murió a los 90 años de edad. Su legendaria interpretación de James Bond es una de las que quedará como sello de su trayectoria artística.

Jason Connery, hijo del actor, informó a los medios que Sean estaba mal de salud desde algún tiempo. Sean Connery falleció durante la noche acompañado en compañía de su familia en Nassau, las Bahamas.

“Es un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor», añadió.

James Bond no fue el único papel que tuvo la talla de Sean Connery

Sean Connery saltó a la fama interpretando primero a Bond en “Dr. No” (“El satánico Dr. No”) en 1962. Luego de cuatro películas más, abandonó el papel antes de que lo convencieran de encarnarlo dos veces más, la última en “Never Say Never Again” (“Nunca digas nunca jamás”) de 1983.

Aunque será más recordado por su papel de Bond, Connery disfrutó de una variada carrera que le mereció un Oscar al mejor actor de reparto por su representación de un duro policía irlandés en “The Untouchables” (“Los intocables”) de 1987.

También tuvo grandes papeles en cintas que incluyen “Indiana Jones and the Last Crusade” (“Indiana Jones y la última cruzada”), “Highlander” (“Highlander – El inmortal”) y “The Hunt for Red October” (“La caza al Octubre Rojo”).

Personaje inolvidable

La casa productora con la que Sean Connery le dio vida a James Bond, EON Productions, se pronunció acerca de la desaparición física del actor. Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli dijeron que estaban “destrozados por la noticia”.

“Él fue y siempre será recordado como el James Bond original cuya incursión indeleble en la historia del cine comenzó cuando anunció esas palabras inolvidables — ‘Mi nombre es Bond, James Bond’”, dijeron en un comunicado.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.