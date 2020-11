Adolescente acusada de asesinato de un niño de 16 años en Charlotte

Un adolescente resultó gravemente herido en un tiroteo el 20 de noviembre en el oeste de Charlotte y murió el domingo 22 de noviembre, asegura la policía. Una niña de 16 años ha sido acusada del asesinato.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:13 pm en Reid Avenue cerca de Farmer Street. Los oficiales llegaron y encontraron a un adolescente, luego identificado como Joshua Clawson, de 16 años, con una aparente herida de bala. Fue llevado al hospital con heridas graves, pero murió el domingo, confirmó la policía.

Una menor de 16 años fue identificada como sospechosa en el caso. Fue arrestada poco antes de que Clawson muriera, dice la policía, y acusada de asesinato y tiroteo en una vivienda ocupada.

La familia de la víctima de 16 años ha sido notificada de su muerte.

HOMICIDE ARREST: A 16-year-old female has been charged in the murder of Joshua Clawson. Anyone with information about this case can leave it anonymously with @cltcrimestopper. pic.twitter.com/PzOljzmEZ1

— CMPD News (@CMPD) November 23, 2020