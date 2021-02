Aficionada hace ‘Britney Señal’ a Rafael Nadal en el Australia Open

Rafael Nadal continúa su participación en el Australia Open, a pesar de algunos problemas de lesiones que sufre, el español sigue en gran nivel y venció al estadounidense Michael Mmoh, pero hubo un detalle que llamó la atención de todos.

Resulta que mientras vencía al nortenmericano, Nadal era aplaudido por la afición en el complejo australiano donde se lleva el torneo, pero de pronto, una aficionada comenzó a insultar al español y a hacer la “Britney Señal”.

Ante esta falta de respeto, Nadal guardó compostura, sólo rió y se dedicó a levantar sus cosas mientras la mujer era escoltada por personal de seguridad hacia la salida.

“Al fin y al cabo, me desconcentra a mí entre servicio y servicio pero el principal afectado es mi rival porque el juez me concede dos nuevos saques y realizo un ‘ace’”, agregó.

“Soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro. Ha hecho lo que su estado le permitía y al final la han echado porque se lo ha ganado a pulso”, comentó sobre la aficionada.

Para Rafael Nadal, esto sólo será un incidente aislado en su carrera y lo que más le afecta por el momento es estar sano lo que resta del torneo para llegar a la Final.

Gracias a un problema que sufre en la espalda, Rafa reveló que este viernes probará un nuevo tratamiento y que en el caso de que no funcione se encontrará en una situación límite.

“Esperemos que las cosas mejoren”, confió Nadal tras acceder a la segunda ronda en Melbourne Park por decimoquinta vez.

“He podido ir tirando con este saque porque el partido no me ha exigido más, pero no es suficiente para el futuro. Soy consciente que ahora ya viene un rival de nivel alto”, agregó Nadal.