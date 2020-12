Danquirs Franklin murió en un tiroteo perpetrado por una oficial de policía de Charlotte-Mecklenburg afuera de un Burger King.

La agente Wende Kerl, una mujer blanca, disparó y mató al hombre negro de 27 años el 25 de marzo de 2019.

Esto después de responder a las llamadas al 911 desde un Burger King.

Su asesinato causó conmoción e indignación en la población a tal grado que se organizaron diversas marchas pidiendo justicia.

Más de un año después, un video recientemente publicado muestra a Danquirs Franklin entrando en un Burger King con un arma y aterrorizando a los empleados.

BLACK MAN TERRORIZES BURGER KING AND STRANGLES EMPLOYEE

Surveillance video shows Danquirs Franklin, 27, jumping a Burger King counter with a gun and assaulting employees in Charlotte, NC. Officer Wende Kerl shot and killed Danquirs during the melee. pic.twitter.com/cAR3Cyj4Gw

— Charlotte Alerts News (@AlertsCharlotte) December 2, 2020