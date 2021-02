Hace casi un año, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación, a través de redes sociales y, recientemente, la actriz explicó por qué se separó del padre de su hija.

Fue en su podcast, La Magia del Caos, que la joven mexicana habló sobre las separaciones y qué fue lo que pasó en su relación con el también actor.

Aislinn explicó que supo que la relación de pareja no daba para más, por ello, en marzo del año pasado anunciaron que se darían un tiempo para reformular su matrimonio.

Derbez explicó que, aunque el amor continuaba, cada uno empezó a tener metas distintas y sus vidas comenzaron a tomar otros rumbos.

Sus metas y caminos los llevaron a distanciarse y, con ello, a tener menos compatibilidad. Además, Aislinn ahondó en que, cuando esto sucede en una relación, no es necesario quedarse ahí.

No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, explicó.