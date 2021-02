El Barcelona sufrió un duro revés en la Champions League, pues el PSG goleó a domicilio al cuadro Baulgrana.

Kylian Mbappé comandó un triunfo histórico del PSG contra el Barcelona, al marcar tres goles en el Camp Nou; con esto poniendo al conjunto francés con un píe en los cuartos de final del torneo europeo.

Messi abrió el marcador para el Barcelona al minuto 27, consiguiendo superar al arquero Keylor Navas, con lo que parecía el inicio de la victoria culé.

Sin embargo, la ventaja no duró mucho, pues al minuto 32 Mbappé comenzó su sinfonía tras recibir el balón en el área y disparar con gran fuerza. Antes del descanso el PSG tuvo un par de oportunidades pero no concretó.

Aunque parecía que el conjunto catalán podría recomponer el camino tras los primeros 45 minutos, esto no sucedió así.

Al 64, de nuevo Mbappé marcó para los parisinos. Después de un disparo de Florenzi que desvió Piqué, Mbappé recuperó el balón para disparar y marcar el segundo.

Cinco minutos después, Kaen marcó el tercero para el equipo francés, con un poderoso remate de cabeza, que dejó sin oportunidad al arquero del Barcelona.

Pese a los intentos de reacción de Barça, el equipo de Messi no logró acercarse y al contrario al minuto 85 cayó el tercero de Mbappé en un contragolpe del PSG que definió el encuentro.

De esta forma, el Barcelona ahora tendrá que buscar una victoria de cuatro goles de diferencia para poder seguir con vida.

Barcelona had not conceded more than one goal in their last 15 home matches in the Champions League knockouts before this game.#UCL pic.twitter.com/Fa8aJ6GFhw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021