VIDEO: 1 muerto y 32 heridos en choque de 48 autos en la Interestatal 41

Al menos 1 muerto y 32 heridos es el resultado de un choque masivo que incluyó a 48 vehículos en la carretera Interestatal 41 del condado de Washington, en Wisconsin.

El incidente ocurrió en la I-41 y causó un momento de caos para los conductores este miércoles 21 de abril.

Se especula que la causa del incidente sería la nieve y la poca o nula visibilidad en la carretera.

De acuerdo con la Oficina de Sheriff del Condado de Washington, el choque ocurrió alrededor de las 11:15 del miércoles.

Otros 26 fueron evaluados y tratados en el lugar. Rite Way Bus Service Inc. ayudó con el transporte masivo de unos 50 automovilistas llevados a Pioneer Travel Plaza, que actuó como punto de reunificación e investigación del incidente”, señalaron en un comunicado .

Aunque inicialmente no se reportaron heridos de gravedad, el 911 comenzó a recibir más llamadas de varios vehículos a lo largo de la I-41, desde Arthur Road hasta Cedar Creek Road, en Polk.

En este último sitio, ocurrió otro accidente, donde una mujer de 37 años, de Trenton, Tennessee murió a causa de las heridas del choque.

Un usuario, llamado Bill Van Aacken capturó el caos del accidente en la Interestatal 41 por la que hay 1 muerto y al menos 32 heridos tras un choque masivo, en un material que ha circulado por las redes sociales.

Whoa! William Van Aacken posted this video of pileup in Washington County. Take it easy! pic.twitter.com/s5oDbLGUFf