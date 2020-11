Al menos 17 bomberos de Asheville dan positivo por COVID-19

Al menos 17 personas en seis estaciones de un departamento de bomberos en las montañas de Carolina del Norte dieron positivo por COVID-19 este mes, dijeron funcionarios locales.

La noticia de un brote en el Departamento de Bomberos de Asheville viene después de un programa de entrenamiento de varias semanas que comenzó a finales de octubre.

El Departamento de Bomberos de Asheville tenía un entrenamiento de certificación de operador de conductores el 26 de octubre, en el Centro de Capacitación de Servicios de Emergencia del Condado de Buncombe en Woodfin. La certificación está diseñada para capacitar a los participantes en la conducción y el funcionamiento del camión de bomberos.

Crews sharpened their rescue skills today while training at the BC Emergency Services Training Center. #NCfire #firetraining @afd_training pic.twitter.com/Sh12jGRSPP

