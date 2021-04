Al menos un muerto y varios heridos en Stop & Shop de Long Island tras tiroteo

Se cree que, al menos, un muerto y varios heridos es el resultado de un tiroteo en un Stop & Shop, supermercado de Long Island.

A través de su cuenta de Twitter, la policía del condado de Nassau informó del tiroteo en West Hempstead.

There has been an active shooter situation at the West Hempstead Stop & Shop. The #NassauCountyPD is canvassing the area & nearby schools have been notified to lock down & secure their buildings. The subject has not been apprehended yet & we ask that area residents remain indoors