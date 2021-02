Su respiración se agita a cada paso y el sudor se escurre por todo su rostro.

Los rayos del sol lo han golpeado sin parar por casi 35 minutos, pero el campeón mundial súperpluma del WBC, Miguel Berchelt no se detiene.

Y sigue corriendo.

Faltan dos kilómetros para llegar a la meta y terminar el entrenamiento.

Junto a él, una camioneta blanca transita sobre la carretera hacia la playa El Maviri.

En el asiento del copiloto va su entrenador Alfredo Caballero quien saca medio cuerpo por la ventana y le grita con fuerza a su boxeador.

—¡No importa ni la hora ni el día, por eso eres el campeón: porque hoy es sábado y nadie hace lo que tú, nadie entrena como tú!

Tierra de campeones

El trabajo cardiovascular es uno de los pilares en la programación que “Caballeros Team” realiza junto a Berchelt durante su campamento en Los Mochis, Sinaloa.

Son preparación de la pelea más importante de su vida: su séptima defensa del título súperpluma contra Oscar Valdez el 20 de febrero en Las Vegas, Nevada.

“Cuando ‘El Gallo’ Estrada va a Macao y derrota a Brian Biloria llevándose los dos cinturones unificados de peso mosca”, dice Berchelt sobre el momento que decidió entrenar con Alfredo Caballero.

“Tiene algo que me llama la atención”, abunda.

“Me fui de Mérida a Hermosillo a seguir probando suerte, esta vez con Caballero y ahí fue donde me convertí en campeón del mundo”.

No es la primera vez que Caballero y Berchelt viajan juntos desde Hermosillo a Los Mochis.

Concentrarse para entrenar en esta pequeña ciudad al noroeste mexicano es por una sencilla razón: de ahí han salido campeones mundiales.

Jorge ‘Travieso’ Arce, Fernando ‘Kochulito’ Montiel y Humberto ‘Zorrita’ Soto, son tres excampeones del mundo formados al calor mochiteco en una de las casas de boxeo más prestigiosas en todo Sinaloa: Kochul Gym.

“Me identifico mucho con Caballero porque a pesar de que es un soñador, es muy ambicioso y siempre quiere más”, dice ‘El Alacrán’.

“Sé que le ha costado mucho llegar hasta donde está”, comparte.

“Él quiere demostrar que es uno de los mejores entrenadores de México y el mundo y sin duda ‘El Gallo’ Estrada y yo somos la prueba de eso”, agrega.

‘El boxeo es un arte’

Es casi la una de la tarde, el color rojo en la fachada del gimnasio Kochul se enciende con el reflejo de la luz del sol.

Al atravesar las puertas de la entrada frente a la recepción una imponente foto colgada sobre la pared mira a todo aquel que entre al lugar.

Es Fernando Montiel, el mayor orgullo boxístico de la familia Kochul, con sus cinturones de campeonato en cada hombro.

Y el rostro lleno de determinación para que nadie olvide a dónde vinieron.

‘El Alacrán’ se encuentra sentado sobre una línea de cemento que divide el local en dos:

Zona de boxeo y área de entrenamiento funcional.

Espera su turno para subir al cuadrilátero.

“El boxeo es un arte, es dar y que no te den; lo comparo mucho con el ajedrez, cada acción tiene una reacción”, reflexiona Miguel mientras le vendan las manos.

“Tú le tiras un yap y el otro bloquea y responde con un cruzado. Siempre tienes que estar pensando”, abunda.

En el centro del gimnasio está un ring en el que todas las miradas se dirigirán sobre él por un par de minutos.

El campeón está por dar una probada del show que tiene preparado para la noche del 20 de febrero en el MGM Grand de Las Vegas.

Su sonrisa lo dice todo, pareciera ser la de un adolescente que espera el viernes para salir de clases e ir a bailar con sus amigos.

En cambio, es el gesto de un boxeador que conoce su destino y sabe que para alcanzarlo, los viernes son de sparring.

La semana se termina al otro día corriendo hacia la playa, pero antes se subirá a bailar 10 rounds.

Después finalizará con una brutal rutina que incluye múltiples series de sombra, pera, costal, abdominales y estiramientos.

“¿Campeón te avientas otros dos rounds?”, pregunta Caballero mientras mira con arrobo la cara de su pupilo.

“Soy el campeón, ni modo que te diga que no”, contesta Miguel.

“Para eso vine, para lo que nos falta y más”, exclama con la voz agitada después de pelear 10 asaltos.

El cansancio en su semblante es evidente pero para quien ha defendido su título mundial exitosamente por seis veces no hay límites.

“Todos quieren ser el primero y no se trata de ser el primero, se trata de trabajar sobre el cansancio”, asegura con firmeza Alfredo sobre el nivel de exigencia en sus entrenamientos.

“Y a muchos no les gusta trabajar sobre el cansancio y eso es lo que nosotros hacemos aquí en ‘Caballeros Team’”, presume.

Deuda con el pasado

En 2008, antes de pensar en ser campeones del mundo, Berchelt y Valdez tenían el mismo sueño, representar a México en los Juegos Olímpicos.

Un tren hacia la eternidad que pasa por instantes frente a la vida de los boxeadores mexicanos.

Óscar Valdez pudo montarse en esa máquina de sueños no solo una, sino dos veces y dejar su nombre para siempre entre los atletas que representaron a México en los Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012.

Pese a todo el dolor que para Berchelt significaba no ser deportista olímpico, las señales eran obvias: dejar el boxeo amateur para convertirse en boxeador profesional.

A sus 29 años, el récord profesional que ostenta ‘El Alacrán’ registra 37 victorias y una sola derrota.

Sucedió hace más de seis años por la vía del KO en contra del colombiano Luis Eduardo Florez.

Sin embargo, ni el campeón defensor tiene lo que su rival: un récord invicto.

Valdez se ganó con hechos la oportunidad de ser el retador al título de Berchelt.

Pues desde que terminó su carrera en el amateurismo en 2012 —una de las más brillantes en la historia del boxeo amateur mexicano— en sus 28 peleas como profesional nadie ha sido capaz de derrotarlo.

“Esta pelea es una muy buena oportunidad de ganar una gran bolsa, de obtener la victoria representaría un trampolín enorme para mi equipo”, reflexiona Berchelt.

“Ganarle a Oscar Valdez sería ganarle al ‘Team Canelo’, es un peleador que fue dos veces olímpico y también tiene mucho nombre en Estados Unidos”.

A casi 13 años de uno de los momentos más duros en la carrera de Miguel Berchelt, los golpes del pasado no le asustan, sino todo lo contrario.

Son las lecciones que lo mantienen presente y a la vez moldean su futuro.

“Esta es una revancha que me está dando la vida”, dice el nacido en Cancún, Quintana Roo.

“No se dio la pelea contra Óscar en amateur pero ahorita se está dando en profesional”, continúa.

“Tal vez en amateur él hubiera sido el ganador ya que tenía más experiencia en peleas a sólo tres rounds”, admite.

“Pero ahora vamos a pelear 12 rounds en 130 libras donde yo tengo más poder y sé que lo puedo noquear, estoy listo para dar el siguiente paso”.

La pelea que originalmente estaba planeada para noviembre del año pasado tuvo que ser pospuesta.

Lo que nadie quería sucedió y fue Berchelt el que se contagió de COVID-19.

La enfermedad entró y salió de su cuerpo como los boxeadores que han osado retar su cinturón de campeón: sin tumbarlo ni una vez.

Pero nuevamente todos tendrían que esperar por una de las guerras más anheladas en los últimos tiempos del boxeo mexicano.

“El COVID es algo a lo que hoy en día todos siguen expuestos, no fue casualidad que me enfermara”, analiza.

“La salud es lo primero, tuve que salir de esa enfermedad primero y después regresar a los entrenamientos para poder enfrentar a Óscar”, considera.

“Lo bueno fue que no me quedaron muchas secuelas y me he mantenido al máximo en mi preparación”, dice Berchelt con una sonrisa tras superar la enfermedad que ha puesto en jaque al mundo.

La otra guerra

Escondida detrás de los reflectores de Berchelt y Valdez existe una segunda pelea.

La de Caballero contra Reynoso.

Ambos entrenadores representan dos de las mejores esquinas del boxeo mexicano.

Por un lado está Eddy Reynoso, que recientemente ganó el premio a “Entrenador del año” por parte del WBC y que tiene entre sus discípulos al ‘Canelo’ Álvarez.

Y por el otro, Alfredo Caballero que con sus tres campeones mundiales, los de ‘Alacrán’ Berchelt, ‘Gallo’ Estrada y Yamileth Mercado no se intimida ante el currículum de nadie.

“Así como Berchelt que es campeón y es el número uno en su división, yo también quiero ser el número uno como entrenador”, asegura Caballero.

“Así como Berchelt dice que no quiere ser olvidado y ser recordado como campeón, yo también quiero ser un entrenador que nunca sea olvidado”, insiste.

Caballero conoce bien a Valdez, pues ambos originarios de Sonora.

Trabajaron juntos hace varios años cuando Alfredo fue el entrenador de la selección amateur de boxeo en ese estado.

Óscar formó parte del equipo pero muy pronto sus caminos se separarían.

Sin embargo, Caballero sabe por el pasado que Valdez es un peleador del más alto calibre.

“Arriba del ring tiene un gran corazón”, lo halaga.

“En una pelea con la mandíbula rota siguió peleando y sacó la pelea”, remembra.

“Entonces sabemos que contra Valdez vamos a luchar, porque yo sé que no se va a dejar vencer”. augura.

“No quiere perder contra mi esquina, yo sé que tampoco puedo perder contra su esquina porque es mi oportunidad y la de Berchelt de dar la catapulta al boxeo”.

Sueño compartido

Pareciera que fue casualidad, como cuando te cruzas con un desconocido en la calle.

Pero para Miguel Berchelt las casualidades no existen.

Sin saberlo, la visión soñadora de ambos fue la fuerza de atracción que los puso en el mismo camino.

Esa energía inmensa e inevitable que une a todo aquel que aspire a ser grandioso.

El maestro y el alumno, con sus seis defensas de título.

“Me estoy jugando el todo por el todo”, dice Berchelt.

“Cada vez estoy más cerca de romper el récord de Julio César Chávez, que hizo nueve defensas de título en peso súperpluma”, presume.

“Si lo logro sería algo grandísimo pero antes debo enfrentar a un gran rival como lo será Óscar”.

Pase lo que pase el próximo sábado en Las Vegas y sin importar el resultado ambos podrán verse a los ojos y sonreír.

Quizá sin la necesidad de decir ninguna palabra.

Pues son dos hombres que ya conquistaron sus sueños, cuyos cinturones de campeón son simbolismos de lo brutal que ha sido su lucha.

“Yo era un joven de 19 años sentado en una banca en el parque de mi barrio y dije: ‘yo voy a tener campeones del mundo’”, asegura Caballero.

“Lo seguí diciendo tras los años y esos sueños nunca se me quitaron de la vista”, dice.

“Algunas personas se burlaron de mí y aquí estoy en este momento con tres campeones del mundo, yo sólo les pido que nunca nadie les quite sus sueños”, puntualiza.

