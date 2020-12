Desde sus redes sociales, el actor Alan Estrada acusó a su padre por organizar fiesta con 80 personas en plena pandemia.

Ante los repuntes de contagio de coronavirus en México y en la capital del país, el youtuber expresó su impotencia al ver que su papá hará una fiesta, a pesar de las recomendaciones sanitarias de no hacerlas.

De esta forma lo expresó el actor de 39 años en su cuenta de Twitter, en la que suma más de 274 mil seguidores.

En otro tuit, como pare del hilo, el también cantante dijo que ha intentando hablar con su papá, pero que no lo ha logrado convencer.

Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza, enfatizó el histrión.

Luego de que Alan Estrada acusó a su padre por organizar una fiesta en plena pandemia, varios usuarios le mostraron su solidaridad y le enfatizaron en que han pasado por situaciones similares.

El actor cerró el tema diciendo que él hace su parte, pero que es imposible porque “hay mucha gente necia”, señaló.

He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza 😔😔😔😔

— Alan Estrada (@alan_estrada) December 15, 2020