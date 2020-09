¡Orgullo mexicano! Albañil se hizo viral tras graduarse como enfermero

Las historias de superación personal siempre dan alegría, más, cuando se enfrentan a condiciones adversas, con esfuerzo y dedicación, mucha gente puede inspirar a otra en el día a día.

Como el caso de Manuel Chimas, un albañil originario de Oxkutzcab, Yucatán, quien decidió no quedarse conforme con su oficio y se dedicó a estudiar una carrera técnica en enfermería.

“Este secre ya es licenciado en enfermería. no me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, publicó Chimas en Facebook.