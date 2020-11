Alberto del Río y Paige intercambian acusasiones de violencia

Con la salida a la luz de un proceso judicial que se sigue contra el luchador mexicano, Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto del Río, su expareja la exluchadora Paige lo acusó de violencia, algo que el latino niega rotundamente.

Hace unos meses Alberto fue acusado de secuestro agravado contra una mujer, a quien según la declaraciones habría privado de su libertad y la habría agredido sexualmente.

Posteriormente se informó que Alberto tendrá que comparecer en enero para conocer su situación jurídica y la posible sentencia, la cual puede ir de una multa, dos años de prisión o subir hasta 99 años.

Paige acusa a Alberto de violencia

En el marco de estas acusaciones, su expareja sentimental, Paige, aseguró que el mexicano también abusó de ella.

“Nunca he hablado de esto antes, siempre me mantuve alejada, pero me pregunto, ¿por qué me estoy alejando de esto?, ¿por qué no soy lo suficientemente valiente para hablar de ello?

“Al principio luchas con esta persona, pero al final, se convierte en un ciclo. Con el tiempo, te pasa algo todos los días. Podrías quedarte atrapado en una habitación durante seis o siete horas, recibiendo una paliza cada dos minutos“, comentó en un podcast.

Alberto del Río niega violencia y acusa a Paige

Aunque al momento, el Patrón no ha hablado de su situación legal por la que fue acusado en el estado de Texas, Estados Unidos. Al darse a conocer las declaraciones de Paige, decidió hablar, asegurando que era ella quien lo agredía.

“Era de la otra manera y tengo las pruebas que lo demuestran, no solo palabras. Siempre me decía porque me hacía esto Raya (Saraya es el nombre real de Paige), y no le llamaba Paige porque nunca fue así para mí. Siempre me preguntaba porque siempre me hacía daño en muchos momentos”, comentó en entrevista exclusiva para TMZ.

Incluso el luchador mexicano está pensando en demandar a Paige, por difamación.