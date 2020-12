Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, pide “cancelar todo” por coronavirus

Ante el aumento de casos de coronavirus, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti prohibió reuniones, canceló actividades no esenciales y ordenó permanecer en casa a los habitantes de la entidad.

Es tiempo de cancelar todo. Si no es esencial, no lo haga. No se reúna con otros fuera de casa. No sea anfitrión de reuniones. No asista a reuniones , anunció Garcetti en una transmisión en vivo sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Los Ángeles.

El sitio web de la entidad dedicado al monitoreo de los contagios por coronavirus señala que Los Ángeles se encuentra en un nivel de amenaza rojo, el más alto de la escala.

Garcetti emitió una orden ejecutiva el 2 de diciembre para contrarrestar los casos de la enfermedad en la entidad californiana.

Se ordena a todos los negocios dentro de la ciudad de Los Ángeles a cesar sus operaciones que requieran la asistencia en persona de los empleados en el lugar de trabajo , señala la nueva norma del mandatario local. Están exentos de la orden los negocios esenciales.

El alcalde informó que el 7 de diciembre se abrirán las aplicaciones para un programa de ayuda local destinado a apoyar financieramente a trabajadores vulnerables del sector de alimentos afectados por los cierres de negocios durante la pandemia. Los aspirantes pueden postularse durante un período de 5 días.