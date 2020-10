Alcaldesa de Raleigh decreta toque de queda para contener manifestaciones por Walter Wallace

Las manifestaciones planeadas para esta noche en Raleigh tras la muerte de Walter Wallace Jr, quien recibió varios impactos de bala por parte de la policía, serán contenidas luego de que la alcaldesa Mary-Ann Baldwin decretara toque de queda.

El toque de queda entrará en vigor a las 10 de la noche locales y permanecerá vigente hasta las 5 de la mañana del sábado 31 de octubre.

La oficina de la alcaldesa originalmente informó que el toque de queda entraría en vigencia a las 11 de la noche, pero luego emitió una corrección.

El toque de queda no se aplica a agentes de la ley, guardias de seguridad con licencia, bomberos y otros empleados públicos en el desempeño de sus funciones laborales. Tampoco a médicos, enfermeras y empleados de hospitales y otras instalaciones médicas en turno.

Personal militar en servicio, ya sea estatal o federal, empleados en función de servicios públicos o privados, empresas de transporte público y empresas de periódicos, revistas, radiodifusión y televisión.

Tampoco aplicará para trabajadores de empresas de envío de paquetes y carga que empaquetan productos y los entregan a los hogares, y negocios que operan legalmente bajo el toque de queda, incluidos, entre otros, Amazon, FedEx y UPS, sus respectivos empleados.

Las personas podrán sacar a pasear a sus perros u otras mascotas al aire libre dentro de 500 pies a la redonda de su casa o vivienda.

Mayor Baldwin has issued a curfew beginning at 10 PM tonight. Two protests are scheduled in downtown this afternoon and tonight. "Raleigh is… a place where people can exercise their rights… I take the responsibility of keeping our community safe seriously…" said the Mayor

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 30, 2020