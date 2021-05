Alejandra Guzmán no habría desheredado a Frida Sofía

Según Enrique Guzmán y el padre de su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán habría desheredado ésta, todo dentro de la enorme polémica que tiene la modelo con su abuelo a quien acusa de de haber abusado de ella.

Según lo que han contado los otros protagonistas, la cantante no le dejaría nada a su hija, y todo sería para su sobrino.

Sin embargo, la artista estaría desmintiendo esto y con un comunicado de prensa, donde desestimaría lo dicho por los dos hombres; sin embargo cabe aclarar que ella tampoco menciona algún hecho en particular.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



Rockeros. Nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en Internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad. Una vez más, no hagan caso a todas las tonterías que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum tras el éxito de “Lado Oscuro” y “Primera Y Última Vez”. Ella está además trabajando duro preparándose para su concierto virtual el 3 de julio desde el Auditorio Nacional, que tendrá algunas sorpresas. Y está preparando su extensa próxima gira.

Además se aseguró que la única forma de encontrar información sobre Alejandra Guzmán, son las declaraciones de la cantante y lo publicado por la propia agencia “All Parts Move Manegement”.

Aunque esto no dice mucho, podría desmentir la versión de su padre y de su ex pareja Pablo Moctezuma, podrían no ser ciertas y Frida Sofía no estaría fuera del testamento de la cantante.