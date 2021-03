Alejandra Guzmán se reconcilia con su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán por fin pudo reconciliarse con su hija Frida Sofía. Después de dos años sin hablarse, madre e hija hicieron las pases por medio de una llamada en el programa Despierta América.

Previo a la llamada telefónica, Frida Sofía dijo a Alan Tacher que tuvo mucho miedo al enterarse que su madre dió positivo a COVID-19. La joven dijo que vio varios videos en YouTube en donde su madre, supuestamente se despedía de ella.

“No sabía que tenía Covid, me asusté…me enteré gracias a ustedes. Le marqué”, narró Frida. “Ese peso de tener esta distancia tan fuerte con mi propia madre es, como, si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca”, dijo. En esa ocasión su mamá la tranquilizó y le aseguró que no estaba tan enferma como muchos decían, ni estaba conectada a ningún aparato.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía están de acuerdo en tomar terapia

Pero para sorpresa de todos, la producción del programa matutino enlazó a Frida Sofía con Alejandra Guzmán. Durante la llamada al aire, madre e hija hablaron con sinceridad y con el “corazón abierto”. Ambas estaban distanciadas desde el 2019, cuando la joven acusó a su madre de actitudes indebidas.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado… y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”, dijo Frida Sofia a su madre.

“Pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duele… no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de hablar, y eso es lo que más anhelo porque sí eres mi mamá, te extraño”, agregó.

Después de que Frida Sofía dijera estas palabras, La Guzmán le respondió de manera muy afectuosa a su hija: “Pues yo también te extraño mi niña, eres mi persona favorita y siempre lo has sido y siempre lo serás. Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie en medio”, dijo Alejandra.

Pero la joven sugirió que cuando hablen las dos esté un terapeuta para que las ayuda a resolver sus problemas de la mejor manera. A lo que La Guzmán accedió.

“Lo único que necesitamos es ella, yo y, pues si quiere, un terapeuta, que es necesario y justo y obvio para que podamos platicar”, dijo la rockera.