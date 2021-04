Un total de 12 estados incluyendo a Carolina del Norte presentan casos de enfermedad por Salmonella asociada a pavo molido fresco.

Se contabilizaron 28 personas enfermas de Salmonella por consumir pavo molido en una docena de estados. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, anunciaron cómo se distribuyen los casos, incluyendo a Carolina del Norte:

Arizona 1 Connecticut 1 Indiana 1 Maine 1 Massachusetts 7 Misuri 1 New Hampshire 1 New Jersey 2 Nueva York 4 Carolina del Norte 3 Pensilvania 4 Virginia 2 Fuente: CDC

Entre los 2 enfermos dos permanecen hospitalizados.

Los CDC no limitaron la alerta a la lista anterior, debido a que los productos de pavo molido que están relacionados se vendieron en todo el país. agregaron que puede haber más personas que cursaron la enfermedad sin atención médica al no ser de gravedad o no se hicieron la prueba de Salmonella.

Evite la Salmonella en el pavo de estos lotes

No coma ninguno de los productos de pavo molido enumerados:

1 libra. paquetes de Nature’s Promise Gratis desde 94% LEAN | Pavo molido al 6% de GRASA con fecha límite de uso / congelación / venta de 1/1/21, 1/3/21,1 / 4/21, 1/8/21 y 1/10/21 en el frente del paquete .

1 libra. paquetes de Wegman 94% LEAN | Pavo molido al 6% de GRASA con fecha límite de uso / congelación / venta de 1/3/21, 1/4/21, 1/8/21 y 1/10/21 en la parte frontal del paquete.

3 libras. paquetes de Wegman 94% LEAN | Pavo molido al 6% de GRASA con fecha límite de uso / congelación / venta de 1/3/21, 1/4/21, 1/8/21 y 1/10/21 en la parte frontal del paquete.

1 libra. paquetes de Plainville Farms Ground White Turkey 93% | 7% de grasa con fecha de uso / congelación / venta antes del 1/10/21 en el frente del paquete.

Aunque los productos se retiraron del mercado puede tener aún en su congelador de compras previas.

Si los tiene, tírelos o devuélvalos al lugar donde los compró. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular los productos. También se recomienda lavar los artículos y las superficies que puedan haber tocado los productos con agua caliente y jabón o en un lavaplatos.